 

Раскрыта масштабная коррупционная схема на Северном Кавказе

Следственный комитет, ФСБ и МВД РФ раскрыли масштабную схему коррупции на Северном Кавказе, задержаны должностные лица Ространснадзора и ГИБДД, возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере в составе организованной группы»). 

Задержаны заместитель начальника Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу — начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Северной Осетии Мурад Макиев, его подчиненные Александр Хаматов и Олег Кибиров, инспекторы ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии Мухамед Хаников и Муса Канукоев и ещё ряд граждан.

По данным следствия, они организовали систематическое получение взяток с водителей грузового транспорта за проезд через пост весового контроля «Урух», требуя по тысяче рублей за грузовик и по две тысячи рублей за грузовик с прицепом. В ходе обысков изъяты большие суммы денег и документы. 

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