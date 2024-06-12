Погибшие и раненые в Донецке и Шебекине; генерал Шаманов заявил, что ВС РФ обмундированием похожи на партизан

В Шебекине в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель, ещё трое человек получили ранения. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах, также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи. При повторном обстреле Шебекина 12 июня ранена женщина.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ начали разбрасывать на территории региона противопехотные мины с сейсмодатчиками.При обстреле украинцами Петровского района Донецка ранена женщина 1990 г.р. Затем при новом обстреле Донецка 12 июня погибла женщина 1977 г.р., при сбросе взрывчатки на автомобиль ранены мужчины 1981 и 1976 г.р. Из-за украинской атаки Ясиноватая (ДНР) полностью обесточена. Каховка (Херсонская область) обесточена частично.
Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов подверг критике генералов Минобороны за обмундирование российских солдат. Он отметил, что военные вынуждены сами приобретать себе необходимые вещи из-за низкого качества тех, что им выдают.
Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам.