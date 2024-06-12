Погибшие и раненые в Донецке и Шебекине; генерал Шаманов заявил, что ВС РФ обмундированием похожи на партизан

В Шебекине в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель, ещё трое человек получили ранения. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах, также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи. При повторном обстреле Шебекина 12 июня ранена женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ начали разбрасывать на территории региона противопехотные мины с сейсмодатчиками.

Затем при новом обстреле Донецка 12 июня погибла женщина 1977 г.р., при сбросе взрывчатки на автомобиль ранены мужчины 1981 и 1976 г.р. Из-за украинской атаки Ясиноватая (ДНР) полностью обесточена . Каховка (Херсонская область) обесточена частично