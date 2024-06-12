 

Погибшие и раненые в Донецке и Шебекине; генерал Шаманов заявил, что ВС РФ обмундированием похожи на партизан

 

В Шебекине в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель, ещё трое человек получили ранения. Повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах, также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи. При повторном обстреле Шебекина 12 июня ранена женщина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ начали разбрасывать на территории региона противопехотные мины с сейсмодатчиками. 

При обстреле украинцами Петровского района Донецка ранена женщина 1990 г.р. Затем при новом обстреле Донецка 12 июня погибла женщина 1977 г.р., при сбросе взрывчатки на автомобиль ранены мужчины 1981 и 1976 г.р. Из-за украинской атаки Ясиноватая (ДНР) полностью обесточена. Каховка (Херсонская область) обесточена частично

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов подверг критике генералов Минобороны за обмундирование российских солдат. Он отметил, что военные вынуждены сами приобретать себе необходимые вещи из-за низкого качества тех, что им выдают.

Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Больше 140 повреждённых домов, больше 120 повреждённых автомобилей и 8 раненых за сутки в Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР погибший, в ДНР раненые
» В ЛНР покушение на главу таможни, в ДНР ранены четверо, в Белгородской области погибший и раненая
» Губернатор Белгородской области попал под обстрел в городе Шебекино, там повреждены 70 квартир
» Украинцы обстреливают Белгородскую область, в Шебекине погибла женщина
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Томской области заявили, что русские дети считают себя коренными на этой земле, "хотя это не так"

  • 14:33
  • 148

В США за связи с террористами задержали восемь таджиков, западные СМИ пишут об их российском гражданстве

  • 14:17
  • 153

58% израильтян считают, что их страну не уважают в мире

  • 13:49
  • 155

Мода на трансгендеров в Британии пошла на убыль

  • 13:28
  • 158

Погибшие и раненые в Донецке и Шебекине; генерал Шаманов заявил, что ВС РФ обмундированием похожи на партизан

  • 11:29
  • 230

На папирусе IV века н.э. оказалось записано неканоническое Евангелие о детстве Иисуса

  • 22:48
  • 709
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru