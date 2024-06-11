 

Татарстан и Чечня примут афганских мигрантов, в ХМАО мигрант держал рабов, в Вологде убита преподаватель вуза

 

В городе Когалым (ХМАО) мигрант держал в рабстве жителя Кургана и ещё нескольких работников. Когда курганец заявил о намерении уйти от "предпринимателя", иностранец приехал к нему в сопровождении охраны и избил. Кода россиянину удалось сбежать, в его адрес стали поступать угрозы. Рабочие сообщают, что у предпринимателя «везде все схвачено», поэтому они боятся обращаться в полицию.


Рабочие места для граждан Афганистана предложили Чечня и Татарстан, в первую очередь речь идёт о занятости в сельскохозяйственном секторе. 
Очередная массовая драка работников в московском ЖК. Ранены двое, госпитализирован гражданин Таджикистана. 
 
В Вологде уроженец Таджикистана, выпускник ВоГУ подозревается в убийстве своей сожительницы, преподавательницы Таисии Тулиной. Она была доцентом кафедры инновационного менеджмента и управления проектами Института управления, экономики и юриспруденции ВоГУ, вошла в топ лучших лекторов страны. Студент вёл активную общественную жизнь. 
 

В Амурской области полиция выявила 44-летнюю женщину, фиктивно поставившую на учет более ста мигрантов. Жительница Благовещенска является генеральным директором одной из строительных компаний. С 2023 года она регистрирует мигрантов в еще не проданных квартирах в новостройках города, фактически не предоставляя им помещений для проживания.

Ранее стало известно, что в Москве мигранты незаконно живут в новостройках, из-за чего владельцы жилья не могут заехать.

 

В Челябинске преступная группа создала канал въезда и дальнейшей легализации на территории Российской Федерации иностранцев посредством программы международного студенческого обмена. Преступная схема подразумевала фиктивное прохождение обучения студентами по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования по приглашению учебного заведения, но факту иностранцы занимались коммерческой деятельностью. 

 


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