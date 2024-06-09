 

Украинцы атакуют российские регионы

 

В ночь на воскресенье три украинских дрона атаковали Белгородскую область. Повреждена линия электропередачи, без света остались жители сёл Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично посёлка Октябрьский. Затем украинцы обстреляли Шебекино, повредив два автобуса и один автомобиль, и атаковали беспилотниками село Муром, повредив два частных дома.

 

 

Восемь мирных жителей получили ранения и один погиб в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ 8 июня. 

 

Вооружённые силы Украины перебросили часть своих бригад из Часова Яра в Харьковскую область. 

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке семеро раненых
» Украинцы атакуют российские регионы
» Украинцы атакуют российские регионы
» Из-за украинских обстрелов погибли люди под Курском и в Мелитополе, под Белгородом трое ранены
» Украинцы обстреливают ДНР и Белгородскую область, есть жертвы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В России есть идеология

В России есть идеология

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

О, спорт! Ты … секс?

О, спорт! Ты … секс?

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы

  • 12:58
  • 98

51% россиян так или иначе представляют себе будущее России

  • 11:41
  • 141

В Германии экстремисты опять напали на политиков АдГ, в России арестован "антифашист"-сепаратист

  • 11:34
  • 234

Под Белгородом совершено покушение на бывшего мэра Купянска

  • 19:50
  • 321

В каких государствах люди отрицательно оценивают состояние экономики своей страны

  • 15:09
  • 315

Глава "Роснефти" рассказал, что благодаря ИИ мировое энергопотребление сильно возрастёт

  • 14:52
  • 306
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru