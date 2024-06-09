В ночь на воскресенье три украинских дрона атаковали Белгородскую область. Повреждена линия электропередачи, без света остались жители сёл Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично посёлка Октябрьский. Затем украинцы обстреляли Шебекино, повредив два автобуса и один автомобиль, и атаковали беспилотниками село Муром, повредив два частных дома.

Восемь мирных жителей получили ранения и один погиб в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ 8 июня.

Вооружённые силы Украины перебросили часть своих бригад из Часова Яра в Харьковскую область.

