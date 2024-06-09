В Германии экстремисты опять напали на политиков АдГ, в России арестован "антифашист"-сепаратист

Три человека, в том числе два члена городского совета от правой партии "Альтернатива для Германии", подверглись нападению людей в масках в Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. АдГ считает, что это были левые радикалы. Полиция задержала пять человек, установила личности и отпустила. Ещё около пяти нападавших скрылись с места происшествия.

Несколькими днями ранее в германском Мангейме в центре города неизвестный напал с ножом на кандидата в депутаты муниципального совета тоже от партии "Альтернатива для Германии". Пострадавший кандидат пытался препятствовать действиям людей, срывавших агитационные предвыборные плакаты, однако один из них напал на него. И ещё за несколько дней до того в том же Мангейме произошло нападение с ножом на известного критика исламского фундаментализма Михаэля Штюрценбергера. Нападавший успел нанести Штюрценбергеру и сотруднику полиции по несколько ударов ножом (полицейский погиб, также пострадал случайный прохожий). Штюрценбергер перед этим собрал десятки тысяч подписей жителей Мангейма против строительства в городе мечети, и за это немецкие власти привлекли его к ответственности за разжигание ненависти.

В Москве задержана банда "антифашистов", которая избивала подростков за имперские флаги. Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", Якименко Богдан Тарасович в 2020 году создал движение «Antifa United» (признано экстремистским и запрещено в РФ), которое совершало уличные нападения с применением оружия по всем городам России на молодых людей с патриотической символикой. "Результатами уличных ограблений «антифашисты» делились в социальных сетях, которые вел Якименко. Там же велся сбор средств для оказания финансовой поддержки другим экстремистским организациям, открыто порицался День Победы и велась пропаганда против СВО. Сам Богдан мечтал о сепаратистском «Вольном Доне», неоднократно организовывал нападения, записываемые на видео, но получил за это лишь исправительные работы".





