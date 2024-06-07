Более 80% российских школьников неспособны нормально объясняться

Как свидетельствуют результаты Единого государственного экзамена, 82% российских школьников оказались неспособны нормально объясняться, сказал член президентского Совета по русскому языку и руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко.

Такие выводы он сделал из ЕГЭ по биологии, истории и математике. 82% школьников не могут развёрнуто объяснить биологическое явление, у 85,9% выпускников не получается проанализировать исторический текст, еще 91,6% выпускников испытывают трудности с решением текстовой задачи по экономике. По мнению Деревянко, современные учебные программы по русскому языку не учат детей нормально объясняться и их следует менять.

С ним согласна завлабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Лебедева. По её словам, пробелы в школьном образовании и наличие «непонятных людям» текстов (официальных документов, нормативных актов) приводят к коммуникативным проблемам, а «исследование ВШЭ показало, что (...) текст наших нормативных документов в 10 раз по сложности превышает сложность текста романа "Война и мир"».

На канале Алексея Савватеева "Родная школа" можно послушать разговор с учительницей русского языка и литературы Кирой Сычёвой (кандидат филологических наук), которая рассказывает, что после 7 класса от учеников больше не требуется писать сочинения, а в программе непропорционально много времени уделено фонетике, что может иметь какой-то смысл для изучения русского языка как иностранного, но не нужно носителям языка.

Вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, пропагандируя искусственный интеллект, заявил, что "в среднем уже сегодняшние модели пишут тексты значительно грамотнее и аккуратнее, чем человек".



