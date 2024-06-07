73% москвичей отрицательно относятся к электросамокатам

Центр СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) Факультета городского и регионального развития НИУ-ВШЭ провёл опрос москвичей, чтобы выяснить их отношение к электросамокатам на улицах столицы.

73% москвичей относятся к электросамокатам на улицах Москвы негативно: из них 48 процентов «безусловно отрицательно» и 25 процентов – «скорее отрицательно».

«Нынешняя ситуация не устраивает никого. Отсутствие четких правил и контроля за их соблюдением порождает конфликты, от которых страдают и пешеходы, и водители, и добросовестные самокатчики. Невозможно совместить идущего по тротуару пешехода и несущийся самокат, даже если это 15 километров в час. Как горожанин я обеспокоен этой ситуацией, а как исследователь считаю, что все идет очень медленно, и если что-то принимается — то только полумеры. Я понимаю, что самокаты не запретить полностью, но нужно сделать их безопасными. Нужны действительно эффективные регуляторные меры, которые сохранят здоровье и спасут многие жизни», - отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директор Центра СИТИ Евгений Михайленко.

Безусловно положительно к электросамокатам относятся всего 11% опрошенных, но 20% считают, что благодаря электросамокатам по городу стало удобнее передвигаться. 50% опрошенных занимают прямо противоположную позицию.

55% респондентов считают электросамокаты настоящей угрозой безопасности, 40% желали бы вообще запретить электросамокаты.



