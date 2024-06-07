 

73% москвичей отрицательно относятся к электросамокатам

 

Центр СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) Факультета городского и регионального развития НИУ-ВШЭ провёл опрос москвичей, чтобы выяснить их отношение к электросамокатам на улицах столицы.

73% москвичей относятся к электросамокатам на улицах Москвы негативно: из них 48 процентов «безусловно отрицательно» и 25 процентов – «скорее отрицательно».

«Нынешняя ситуация не устраивает никого. Отсутствие четких правил и контроля за их соблюдением порождает конфликты, от которых страдают и пешеходы, и водители, и добросовестные самокатчики. Невозможно совместить идущего по тротуару пешехода и несущийся самокат, даже если это 15 километров в час. Как горожанин я обеспокоен этой ситуацией, а как исследователь считаю, что все идет очень медленно, и если что-то принимается — то только полумеры. Я понимаю, что самокаты не запретить полностью, но нужно сделать их безопасными. Нужны действительно эффективные регуляторные меры, которые сохранят здоровье и спасут многие жизни», - отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, директор Центра СИТИ Евгений Михайленко.

Безусловно положительно к электросамокатам относятся всего 11% опрошенных, но 20% считают, что благодаря электросамокатам по городу стало удобнее передвигаться. 50% опрошенных занимают прямо противоположную позицию. 

55% респондентов считают электросамокаты настоящей угрозой безопасности, 40% желали бы вообще запретить электросамокаты.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 67% россиян одобряют велосипедистов и только 30% - электросамокатчиков
» 7% россиян относятся положительно к Борису Ельцину
» 71% россиян отрицательно относятся к США
» Треть москвичей отрицательно относятся к мигрантам
» Россию очень не любят японцы, израильтяне, французы и турки
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Индика: русофобский бэд-трип релокантов

Субъектность России и США.

Субъектность России и США.

О, спорт! Ты … секс?

О, спорт! Ты … секс?

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Более 80% российских школьников неспособны нормально объясняться

  • 15:06
  • 0

"Подъём правых партий" на выборах в Европарламент

  • 14:40
  • 86
Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

Русские проекты в зарубежье. Обломки и перспективы

РФ продолжит ответственно платить ВАДА

  • 13:55
  • 118

Прокуратура РФ вернула в госсобственность более 100 предприятий общей стоимостью в триллион рублей

  • 13:38
  • 117

Генерал Попов "дал изобличающие показания", но продолжит находиться в СИЗО

  • 13:07
  • 229
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru