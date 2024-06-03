"Правая рука Кадырова" заявил, что "доходчиво объяснит" Даванкову, что такое традиционные религиозные ценности

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого глава региона Рамзан Кадыров называет своей правой рукой, заявил что не только не станет поддерживать внесенный вице-спикером Владиславом Даванковым законопроект (о праве регионов запрещать никабы в общественных местах, речь идёт об одежде, скрывающей лицо), но и "доходчиво объяснит" Даванкову, что такое "традицинные религиозные ценности и обычаи". Запрет никабов Делимханов каким-то образом связал с православными платками. Также, по его словам, мусульмане вносят «неоценимый вклад в отстаивание интересов России».

«В Православии женщине тоже положено носить платок, как символ боголюбия, женственности и смирения. Если Даванков или кто-либо ещё не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним. РОССИЯ — МОЩЬ! АХМАТ-СИЛА! АЛЛАХУ АКБАР!!!».