В Курской области подорвался автомобиль с семьёй, в Белгородской погиб водитель, в Донецке ранены женщины

В Курской области вблизи украинской границы автомобиль с семьёй из трех человек, подорвался на неизвестном устройстве, лежавшем в пакете на трассе между селом Козино и посёлком Крупец. Взрыв уничтожил машину, но людям, в том числе, пятнадцатилетнему подростку. удалось выжить, получив ожоги, рваные раны и осколочные ранения. Жителей Курской области предупреждают о возможности нахождения на дорогах взрывных устройств, замаскированных под бытовые предметы. Также в Курской области из-за обстрела ВСУ загорелся частный жилой дом в Елизаветовке.

Мирный житель погиб в селе Муром Белгородской области из-за атаки дрона-камикадзе на движущийся легковой автомобиль. В Шебекине обстреляны многоквартирный жилой дом и автомобильный мост, повреждены два легковых автомобиля. В Петровке с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства, повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи, без света остаются жители Петровки, Толоконного и Соловьёвки. В Долгом атакой дрона-камикадзе повреждён автомобиль. Сразу три дрона атаковали Грузское: два из них уничтожили грузовой автомобиль, еще один спикировал на здание котельной, повредив при этом газопровод. В Майском повреждены крыша частного дома и автомобиль, в Никольском пробита кровля офиса семейного врача, в Ольховатке повреждён автомобиль, в Бессоновке дрон-камикадзе ударил по инфраструктурном объекту связи, в Ясных Зорях выбиты окна, повреждены кровли и заборы в пяти частных жилых домовладениях, два автомобиля и линия электропередачи. Обстрелу также подверглась территория птицефабрики в районе хутора Церковный, произошло возгорание склада.

При украинском обстреле Петровского района Донецка ранены женщины 1966 и 1967 г.р.



