Украинцы вербуют мигрантов из Средней Азии для диверсий в РФ, на переселение из приграничья Курской области в 2023-м ушло более 2 млрд

Власти Курской области направили в 2023 году более 2 млрд рублей для переселение жителей из приграничных районов региона (которые подвергаются обстрелам со стороны Украины). Для сравнения: на социальную поддержку участников СВО и членов их семей регион потратил 633 млн рублей, на поддержку пострадавших организаций бизнеса - более 500 млн рублей. При этом всего за 2023 год из приграничья Курской области переселено около 450 семей. Ещё почти 2 тыс. заявок на переселение переданы в Минстрой России.