 

Украинцы вербуют мигрантов из Средней Азии для диверсий в РФ, на переселение из приграничья Курской области в 2023-м ушло более 2 млрд

 

Спецслужбы Украины и западные информационные центры вербуют мигрантов из стран Центральной Азии для диверсий на территории России, сказал заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Андрей Новиков. 

«В своей пропагандистской деятельности указанные организации прилагают большие усилия к вовлечению российских и иностранных, прежде всего из стран Центрально-Азиатского региона, граждан в диверсионно-террористическую деятельность».

Власти Курской области направили в 2023 году более 2 млрд рублей для переселение жителей из приграничных районов региона (которые подвергаются обстрелам со стороны Украины). Для сравнения: на социальную поддержку участников СВО и членов их семей регион потратил 633 млн рублей, на поддержку пострадавших организаций бизнеса - более 500 млн рублей. При этом всего за 2023 год из приграничья Курской области переселено около 450 семей. Ещё почти 2 тыс. заявок на переселение переданы в Минстрой России.

 
 

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