Два мирных жителя убиты при обстреле Крыма, из приграничья Курской области уезжают люди

Около двух тысяч заявок о переселении из приграничных регионов Курской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, передано в Минстрой РФ. Врио главы региона Алексей Смирнов сказал, что "уже благодаря поддержке правительства Российской Федерации средства выделены и переселено порядка 450 семей".



