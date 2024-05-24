 

Два мирных жителя убиты при обстреле Крыма, из приграничья Курской области уезжают люди

В ночь на 24 мая Вооружённые силы Украины обстреляли ракетами Крым. В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих, один из них -- строитель, возвращавшийся домой после работы.
В Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела ранен мирный житель 1986 г.р.
В Белгородской области из РСЗО обстреляна Новая Таволжанка, повреждены 11 частных жилых домов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что "американское и другое западное оружие" уже наносит удары по целям на российской территории, "прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам".
Кременная, ЛНР, обесточена украинским обстрелом, 12 тыс. абонентов остались без света, загорелся магазин.

Около двух тысяч заявок о переселении из приграничных регионов Курской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины, передано в Минстрой РФ. Врио главы региона Алексей Смирнов сказал, что "уже благодаря поддержке правительства Российской Федерации средства выделены и переселено порядка 450 семей". 



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APN.ru