Под Челябинском приостановили работу мигрантского рынка, в Липецке нападавшего на людей подростка исключили из Федерации бокса

Сосновский районный суд Челябинской области приостановил "до момента устранения нарушений" работу оптово-розничного рынка в поселке Кременкуль, на который многократно жаловались местные жители. По данным прокуратуры, рынок работал без необходимых разрешений, нарушены требования пожарной безопасности в здании административно-бытового корпуса, нет разработанного и утвержденного паспорта безопасности рынка. При этом продовольственный рынок в Кременкуле, вероятно, был изначально построен незаконно (в апреле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу). Местные жители писали в СК, что количество мигрантов на объекте только увеличивается.

В Липецке исключён из Федерации бокса пятнадцатилетний подросток Амар Касимов (чемпион Липецкой области по боксу), избивавший людей на улицах и снимавший это на камеру. Также Амар подозревается в попытке изнасилования девочки и вымогательстве денег у школьников, на которых он, предположительно, нападал вместе с возглавляемой им шайкой. Он сделал видеозапись, где в непристойных выражениях рассказал, насколько глубоко ему безразличны заявления потерпевших. При этом в Липецке нашлись представители власти, считающие подростка жертвой.



