Азартные игры в кремлевских интересах
Контроль над ЕРАИ получили функционеры, связанные с одним из игроков рынка.
Согласно отчету
созданной осенью прошлого года публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр», в 2021 ЕРАИ собрал целевых отчислений на сумму более 10 млрд рублей. С учетом того, что регулятор фактически начал действовать только в октябре 2021 года, - масштабы оказавшихся под контролем ЕРАИ финансовых потоков впечатляют. Ввиду этого было бы неплохо, чтобы контролирующие органы обратили более пристальное внимание на деятельность регулятора и происхождение его топ-менеджмента.
Некоторые осведомленные источники в приватных беседах говорят, что ЕРАИ, который имеет статус публично-правовой компании и должен вести деятельность
в интересах государства и общества, фактически контролируется президентом Международной ассоциации бокса (AIBA), экс-генсеком Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
По информации «Версии»,
у Кремлева - несколько «условных» судимостей, которые он получил под фамилией Лутфуллоев, имевшуюся у него до женитьбы. После вступления в брак, пишет «Версия», Лутфуллоев почел за лучшее взять не замазанную криминалом фамилию жены.
Согласно принятому порядку, в наблюдательных советах публично-правовых компаний, поскольку они являются организациями, учрежденными Российской Федерацией, подавляющее большинство составляют представители государства. Так, в наблюдательном совете ППК «Единый заказчик в сфере строительства» восемь из девяти его членов - представители государственных структур. В их числе - зампред Правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сенатор Андрей Яцкин и депутат Госдумы Евгений Москвичев.
Персональный состав наблюдательного совета ЕРАИ
разительно отличается от вышеприведенного примера. Статусных фигур из госструктур, хотя бы уровня министра федерального правительства, в совете нет. А должны бы, по логике, присутствовать и министр финансов Антон Силуанов, и, тем более, министр спорта Олег Матыцин. Из четырех членов совета только один - чиновник, и то невысокого уровня, - замдиректора департамента финансовой политики Минфина России Александр Христофоров.
При этом в составе наблюдательного совета присутствуют сразу два представителя исполкома общественной организации «Федерация бокса России» - Олег Саитов и Кирилл Щекутьев. Еще один член наблюдательного совета – гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.
Грачев, прежде чем возглавить ЕРАИ, получил богатый управленческий опыт: до мая 2021 года он руководил зарегистрированным в Серпухове ООО «Спорт и Отечество», которое, согласно данным Audit-it.ru, по итогам 2020 и 2021 годов сдавала «нулевые» финансовые отчеты
. А учредителем этого ООО является АНО «Центр прогресса бокса», учредителем которой, в свою очередь, до декабря 2021 года был Умар Кремлев
.
Информированный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ пишет
, что в 2020 году «Федерация бокса России» выступала с инициативой о том, чтобы программное обеспечение для ЕРАИ разрабатывалось при участии ООО-шки с «нулевой отчетностью» «Спорт и Отечество». То есть, одна близкая к Кремлеву структура лоббировала участие другой не чужой ему организации в создании за государственные деньги ПО для третьей - которой руководит его бывший сотрудник. В случайность таких совпадений сложно поверить.
Второй член наблюдательного совета ЕРАИ - двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов - начал активно строить карьеру спортивного функционера именно под крылом Кремлева, когда тот занимал должность генсека «Федерации бокса России». В 2017 году Саитов был избран
председателем совета чемпионов при федерации, а в феврале 2019 года Кремлев объявил о его вхождении в состав исполкома организации. В 2018 году Кремлев от имени «Федерации бокса России» подарил Саитову семиместный Mersedes.
Кирилл Щекутьев, третий связанный с Кремлевым член наблюдательного совета ЕРАИ, до мая 2021 года работал руководителем вышеупомянутой АНО «Центр прогресса бокса», учредителем которой на тот момент был Умар Кремлев.
Резюмируя, если посмотреть беспристрастно, ЕРАИ, при действующих гендиректоре и составе наблюдательного совета, со стороны выглядит как структура полностью подконтрольная Кремлеву и им неформально управляемая. Что само по себе неправильно.
Однако надо принять во внимание еще и то, что Кремлев, контролируя, как представляется из вышеизложенного, ЕРАИ, является одновременно весьма заметным игроком на рынке азартных игр.
Он не только является соучредителем ООО «Современные платежные решения», которая владеет НКО «Мобильная карта», обеспечивающей операционную деятельность «Единого центра учета переводов ставок» при ЕРАИ, который аккумулирует целевые перечисления на спорт с рынка азартных игр. Но еще и владеет 51% ООО «Спортивные лотереи», которое является прямым участником российского рынка азартных игр.
То есть получается, что Кремлев одновременно имеет влияние и интересы и в компании-игроке рынка, и в «Едином центре учета переводов ставок», и в ЕРАИ. Можно было бы сказать, что это конфликт интересов – формально он налицо, но при такой конфигурации логичнее предположить, что на рынке появился игрок, в значительной степени контролирующий административные и регуляторные функции, и поэтому имеющий эксклюзивные возможности влиять на него.