 

Какие налоговые изменения ожидают россиян в ближайшее время

 

Минфин РФ внёс в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, включающий увеличение прогрессии в НДФЛ - сразу пять градаций годового дохода и пять ставок вместо нынешних двух (повышение начнётся с дохода в 200 тыс. рублей в месяц), повышение налога на прибыль с 20% до 25%, а также изменение подхода к налогообложению МСП (с целью убрать экономический смысл "дробления" бизнеса и оздоровить тем самым условия конкуренции). Также среди нововведений - вычеты для граждан с невысоким уровнем дохода и для бизнеса с высоким уровнем инвестиций, "усреднение" рентной нагрузки для добывающих компаний с параллельной отменой экспортных курсовых пошлин, налоговая амнистия за период 2022-2024 гг.

Предполагается, что в 2025 году эти меры дадут в бюджетную систему порядка 2,6 трлн рублей.


"В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения. При разработке параметров справедливой налоговой системы мы максимально использовали рекомендации Госдумы. Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения, для правительства это стало главным условием", - сказал глава Минфина Антон Силуанов. Налоговые изменения, по его словам, коснутся только 3,2% работающих людей, или 2 млн человек из 64 млн работающего населения. Минфин предлагает следующую прогрессивную шкалу по НДФЛ: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год - 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей в год - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20% и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. При доходах ниже 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется прежней - 13%.


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APN.ru