 

Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете, даже если стороны помирились

 

Как пишет Интерфакс, Верховный суд России разработал проект федерального закона, направленный на изменение вида уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, которые в настоящее время возбуждаются и рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

"В проекте предлагается перевести уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат".

Частный порядок уголовного преследования, в порядке которого сейчас рассматриваются дела о клевете, предполагает, что пострадавший должен сам доказывать события и другие обстоятельства преступления, а также наделяет его правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде. При этом неявка данного лица без уважительной причины в суд влечет прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления. Если новелла, предложенная Верховным судом РФ, будет принята, доказывать клевету будут правоохранительные органы, что, по мнению суда, "позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы".

Кроме того, реализация данной законодательной инициативы предполагает, что, при отнесении уголовных дел по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ к категории дел частно-публичного обвинения, изменится порядок их прекращения в связи с примирением сторон, и это "будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы".

По данным Верховного суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 128.1 УК РФ) было осуждено 24 человека, а за квалифицированные виды этого преступления (части 2-5 статьи 1281 УК РФ) – 41 лицо. В связи с примирением с потерпевшим судами прекращены уголовные дела в отношении 89 лиц. Оправдано 239 лиц, обвиняемых в клевете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Навальному предъявят обвинение по уголовному делу о клевете
» Наказание за уголовные преступления небольшой тяжести может быть изменено
» На суде над Константином Крыловым прокурор потребовал 9 месяцев исправительных работ
» Адвокат: Примирение не прекратит уголовного дела против Мирзаева
» Подсудимые по делу "о беспорядках" в Кондопоге сами подали в суд
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Екатеринбурге мигрант шантажировал россиянина личной информацией; ещё один блогер пропал, когда захотел рассказать мусульманам о сексе

  • 15:50
  • 208

Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете, даже если стороны помирились

  • 15:30
  • 177

ГИБДД снова стала ГАИ

  • 15:22
  • 175
Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

"Российский" искусственный интеллект отказывается отвечать на вопросы о Донбассе

  • 10:49
  • 264

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, ДНР, Подмосковье

  • 08:05
  • 242
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru