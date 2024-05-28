Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете, даже если стороны помирились

Как пишет Интерфакс, Верховный суд России разработал проект федерального закона, направленный на изменение вида уголовного преследования по делам о клевете без отягчающих обстоятельств, которые в настоящее время возбуждаются и рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

"В проекте предлагается перевести уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат".

Частный порядок уголовного преследования, в порядке которого сейчас рассматриваются дела о клевете, предполагает, что пострадавший должен сам доказывать события и другие обстоятельства преступления, а также наделяет его правом и обязанностью самостоятельно поддерживать обвинение в суде. При этом неявка данного лица без уважительной причины в суд влечет прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления. Если новелла, предложенная Верховным судом РФ, будет принята, доказывать клевету будут правоохранительные органы, что, по мнению суда, "позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы".

Кроме того, реализация данной законодательной инициативы предполагает, что, при отнесении уголовных дел по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ к категории дел частно-публичного обвинения, изменится порядок их прекращения в связи с примирением сторон, и это "будет способствовать укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы".

По данным Верховного суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 128.1 УК РФ) было осуждено 24 человека, а за квалифицированные виды этого преступления (части 2-5 статьи 1281 УК РФ) – 41 лицо. В связи с примирением с потерпевшим судами прекращены уголовные дела в отношении 89 лиц. Оправдано 239 лиц, обвиняемых в клевете.