 

Навальному предъявят обвинение по уголовному делу о клевете

Главе ФБК Алексею Навальному, который в минувшие выходные был освобожден после 50 суток административного ареста, предъявят обвинение по новому уголовному делу о клевете. Для этого он был вызван в отделение полиции. 

Известно, что речь идет о деле, которое было возбуждено 2 года назад по заявлению бывшего сотрудника МВД Павла Карпова.

«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского» — Павел Карпов. В его собственности обнаружились объекты элитной недвижимости, роскошные автомобили, причём в количестве, которое ну никак не доступно сотруднику МВД даже с самой большой зарплатой. Милиционер Карпов заявил, что деньги на жизнь-люкс он получил «в подарок от своего состоятельного друга». А все, кто считают чужие средства и находят в них коррупционное происхождение, — клеветники», — сообщает в своем блоге оппозиционер.

АПН следит за развитием событий.
 

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