 

Уроженец Тувы захотел отправить "всех русских" на СВО, во Владивостоке разоблачена межэтническая преступная группировка

 

Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности на специальную военную операцию и попал на видеозапись. Затем он попросил прощения за свои слова, объяснив, что был пьян. Также тувинец признался, что не стоит на учёте в военкомате. 


Во Владивостоке возбудили дело в отношении межэтнической преступной группы, вымогавшей деньги у таксистов. Правоохранители выяснили, что члены группировки с 2021 года вымогают деньги у водителей такси за возможность перевозить пассажиров на территории аэропорта города. Они угрожали потерпевшим насилием и уничтожением имущества.


Москвич вернулся из больницы после инсульта в квартиру на Воронцовских прудах на юго-западе столицы и нашёл там 10 кавказцев. До болезни его знакомая, родом с Кавказа, по стечению обстоятельств получила ключи от его квартиры. Спустя день после госпитализации к москвичу заехал сын и обнаружил в квартире десять гостей, которые объявили себя коллекторами. Они заявили, что охраняют жилище до выписки хозяина. Однако когда вернулся владелец жилья, кавказцы снова отказались уходить. Житель столицы на протяжении недели пытался их выпроводить, и ему это удалось лишь благодаря хитрости. После этого мужчина написал заявление в полицию.


 

 


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APN.ru