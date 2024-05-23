МВД заплатит семье убитой девушки 700 тыс. рублей за то, что полиция не приехала по вызову на её убийство

Заводский районный суд Кемерова обязал Министерство внутренних дел выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей; сумма, которую требовала семья, составляла 7,5 миллиона рублей.

В январе 2022 года Вера пришла к бывшему возлюбленному, 25-летнему Владиславу Канюсу, чтобы забрать вещи. Канюст в резал и избивал Веру в течение трёх часов. Соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования. Так и не дождавшись полицейских, соседи вскрыли дверь в квартиру и нашли девушку без признаков жизни. Она была изнасилована, на её теле насчитали более ста травм и телесных повреждений.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), пятерых сотрудников МВД приговорили к условным срокам.

Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство с собой жестокостью, и он должен был выплатить семье убитой 4 миллиона рублей. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием. При всём этом он отправился в зону СВО и получил помилование. Сообщается, что на СВО он "избегал ранений, активно использует интернет, связывается с родными по телефону и регулярно получает жалование".