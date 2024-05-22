 

Поколение Z стало лидером по долгам, при этом зарабатывая меньше других

Исследование TransUnion (американское агентство по отчётности о потребительских кредитах) показало, что с 2013 года средний остаток задолженности среди американцев в возрасте от 22 до 24 лет увеличился на 40%, включая рост автокредитов на 14% и рост задолженности по кредитным картам на 26%. 
Ковидопандемия в целом привела к значительному увеличению потребительской задолженности и ударила по сбережениям: так, американцы сейчас откладывают 3,2 цента на заработанный доллар (в начале 90-х - втрое больше). Однако поколение Z берёт кредиты даже стремительнее, чем миллениалы, при этом имея самый низкий доход среди всех поколений. Просрочки по кредитным картам и автокредитам с 2022 года выросли вдвое. 54% опрошенных Harris Poll (американская компания по исследованию рынка и аналитике) признались, что тратят больше, чем могут себе позволить. 
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APN.ru