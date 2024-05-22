Блогер, рассказывавший о сексе в исламе, пропал после встречи с дагестанцами

Блогера из Татарстана, который рассказывал об интимной стороне отношений между полами в рамках исламской традиции, дагестанцы вынудили извиняться, а после этого он перестал выходить на связь.

Рустам Сарачев рассказывал в своих соцсетях о допустимости орального секса в исламе. Свою точку зрения он подкреплял цитатами из Корана. Он даже собирался поехать на Кавказ с целью просвещения местного населения в вопросах полового воспитания, но уже тогда стал получать угрозы.

Через некоторое время к Сарачеву пришли трое жителей Дагестана и заставили извиняться. На очередном видео Сарачев сидит в окружении неизвестных мужчин и говорит: «Поэтому искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа».

В дагестанских соцсетях поддержали поступок жителей республики, назвав их «нашими львами». Связаться с блогером журналистам издания "Казань Онлайн" не удалось, в его соцсетях перестали выходить свежие материалы.