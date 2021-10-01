 

Таджикского блогера, создавшего негативный образ мигранта, всё же выдворят из РФ

 

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Руслана Бобиева и принял решение о его выдворении за пределы России.

"Суд признал Руслана (по паспорту - Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ", - сказали в пресс-службе суда.

 

Бобиев опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного; девушка, присевшая перед ним, была одета в куртку с надписью "Полиция" на спине. 

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. Ранее выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьёт людей со спины, но это не стало поводом для выдворения. Очередной перформанс случился на фоне заявлений МВД, что СМИ не должны создавать "негативный образ мигранта".
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