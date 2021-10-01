Таджикского блогера, создавшего негативный образ мигранта, всё же выдворят из РФ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Руслана Бобиева и принял решение о его выдворении за пределы России.

"Суд признал Руслана (по паспорту - Музаффара) виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тыс. рублей и административного выдворения за пределы РФ", - сказали в пресс-службе суда.

Бобиев опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного; девушка, присевшая перед ним, была одета в куртку с надписью "Полиция" на спине.