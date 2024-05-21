Гегемон и Иран: о гибели президента Ирана

В условиях минимума информации об обстоятельствах гибели президента Ирана Ибрагима Раиси катастрофа в Восточном Азербайджане обрастает версиями о ее преднамеренности, а также о том, кому была выгодна гибель политика.





Обычно международные субъекты склонны объяснять свои успехи диспозиционно, то есть, на основании своих способностей, а беды и неудачи — ситуационно, на основании причин независимых от самих международных субъектов. В данном случае всё намного сложнее. Тем более, сложнее потому, что мир живёт в условиях управляемого хаоса и подстрекательств, управляемых США (Гегемоном). Поэтому приписывать причины случившегося ситуации и природе или самому субъекту Ирану было бы близоруко.





Анализ показывает, что есть факторы, которые подтверждают вышеприведённые мои рассуждения:

1. Мощная динамикатриггерных политических и экономических процессов в Иране, которые происходили в последнее время (до трагедии) сильно отличается от былой динамики Ирана. Произошедшее произошло в условиях перелома и усиления этой динамики. Гегемон сильно тревожился, наблюдая за триггерно-иранскими процессами на Ближнем Востоке.





2. В силу своего мощного и необыкновенного профессионально-творческого таланта и авторитета президент Ирана Ибрагим Раиси во время выборов шёл в большом отрыве от своих конкурентов. Этот творческо-персонологический потенциал тревожил Гегемон, который не желал никаких политико-творческих бифуркаций в Иране, как главном триггере будущего Ближнего Востока. Заменить на должном уровне Ибрагима Раиси не удастся так же как нельзя заменить Моцарта, чтобы новый композитор написал музыку, которую не смог написать сам Моцарт.





3. Наблюдайте за тем, как сейчас будут развиваться события в Иране и на Ближнем Востоке. В любом случае самотека не будет. Будет горячее время для Ирана, Ближнего Востока и всего мира. А это лишний раз подтверждает почерк Гегемона во всём произошедшем.







