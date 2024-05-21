Семигин уйдёт с поста главы думского комитета по делам национальностей

Карьера Геннадия Семигина как главы комитета по делам национальностей в Государственной думе РФ подошла к логическому завершению. "Сегодня на заседании фракции в рамках ротации принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина", - сообщил
руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. На пост рекомендована депутат от СРЗП Яна Лантратова.
Депутат Семигин прославился скандалом вокруг заявления
о том, что чеченцам приходится гнать русских военных в зону СВО. Сам он заявил, что этот пассаж разместили на сайте его организации хакеры, а впоследствии подал иск о защите чести и достоинства в размере шести с лишним миллионов рублей к бойцу СВО Евгению Рассказову, которого возмутило данное заявление. Суд оценил честь и достоинство депутата Семигина в 500 тыс. рублей.