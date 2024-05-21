Семигин уйдёт с поста главы думского комитета по делам национальностей

Сам он заявил, что этот пассаж разместили на сайте его организации хакеры, а впоследствии

о защите чести и достоинства в размере шести с лишним миллионов рублей к бойцу СВО Евгению Рассказову, которого возмутило данное заявление. Суд оценил честь и достоинство депутата Семигина в 500 тыс. рублей.