 

Семигин уйдёт с поста главы думского комитета по делам национальностей

 
 
Карьера Геннадия Семигина как главы комитета по делам национальностей в Государственной думе РФ подошла к логическому завершению. "Сегодня на заседании фракции в рамках ротации принято решение об освобождении от должности председателя комитета по делам национальностей Геннадия Семигина", - сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. На пост рекомендована депутат от СРЗП Яна Лантратова. 

Депутат Семигин прославился скандалом вокруг заявления о том, что чеченцам приходится гнать русских военных в зону СВО. Сам он заявил, что этот пассаж разместили на сайте его организации хакеры, а впоследствии подал иск о защите чести и достоинства в размере шести с лишним миллионов рублей к бойцу СВО Евгению Рассказову, которого возмутило данное заявление. Суд оценил честь и достоинство депутата Семигина в 500 тыс. рублей.
 
 
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APN.ru