Пора приоткрыть завесу тайны

Длительное время редакция АПН оберегала частную жизнь политика и писателя Эдуарда Лимонова.

Сейчас, в мае 2024 года, через 4 года после смерти Константина Крылова, который настаивал на том, чтобы этот мрачный секрет ушёл вслед за самим Эдуардом в могилу, мы, всё же, набравшись гражданского мужества, вынуждены приоткрыть занавеску, закрывающую вход в чужую спальню.

Нам неудобно об этом говорить на страницах нашего издания, но читатели АПН - лучшие читатели СМИ в нашем мире, конечно же имеют право знать.

Лимонов не сосал у негра.

Более того, вся гомосексуальная линия романа является откровенным художественным вымыслом, использованным для того, чтобы эпатировать советского читателя, который, по расчётам Эдуарда, должен был непременно прочесть вышедший на Западе роман антисоветского эмигранта.

И прочёл, и расчёт оправдался.

Впоследствии демонстративно слабые попытки Лимонова отвергнуть полную идентификацию себя как автора с героем романа оставляли у читателя, как это модно сейчас говорить, "стратегическую неопределённость". Что ж. Тщеславие автора в этом вопрос простительно.

Но в 2024 году пора уже внести ясность.

Лимонов - натурал.

А режиссёр Кирилл Серебрянников, сфокусировавшийся в своём байопике о Лимонове на этой сцене - пошляк и придурок. Таково наше оценочное мнение.