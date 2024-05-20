Россия не должна стать жертвой царства кривых зеркал Гегемона.

По статистике, большинство людей планеты, заглядывают в зеркало, чтобы сопоставить образ о себе с тем, что они реально видят в зеркале, находясь перед ним. Это важный акт, так как является физическим основанием существования нашего Я, хотя мы можем обнаруживать себя с помощью самообследования, то есть с помощью рассматривания и ощупывания составляющих своего тела, но не лица. Рассмотреть составляющие своего лица без зеркала невозможно. Максимум можно увидеть близко бок своего носа или свои губы, если их оттопырить.





Аналогичные процессы наблюдаются и у российской самоидентификации. Российская самоидентификация, как и любая иная самоидентификация - очень важный психологический процесс личности. С одной стороны, необходимо зеркало, а с другой - образ о себе. Если нет зеркала для процессов национальной самоидентификации, то дальше носа своего нация увидеть не может. Если нет образа нации о себе, то вглядывание в зеркало, тоже ничего не даст, и нация может себя не узнать в отражательной системе.





Таким образом, для того, чтобы в России были возможны процессы российской самоидентификации, необходимы условия, при которых были бы, с одной стороны, соответствующие зеркала для этой самоидентификации, а с другой, наличие образов о себе внутри самого российского народа. Следовательно, возникает вопрос: есть ли такие зеркала в России у самих россиян?





Есть ли образ россиян о себе, который позволял бы им самоидентифицироваться? Эти зеркала, конечно, есть, но необходимо признать, что они мутные и мутнеют с каждым годом. У российского народа есть желание подойти к этому зеркалу и разглядеть себя, но делает он это все реже и реже, в силу трансформации ценностей, вызванных современной эпохой и политико-экономическими процессами в мире, благодаря влиянию деструктивного Запада и США.





Идут актуальные процессы, которые все чаще и чаще намекают россиянам на то, что российская самоидентификация не актуальный процесс и не стоит даже подходить к этому зеркалу, дескать, самоидентифицируйтесь в другой сфере, например, за рубежом. Но это зеркало российской самоидентификации трудно отбросить, в частности, трудно сразу отбросить Зеркало Великого Русского Языка, благодаря английскому языку, так как русский язык живет в душах россиян. Кто-то уже чувствует, что это Зеркало Русского Языка мутнеет, реже попадается под руки, реже используется и т.п. Очевидно, что благодаря этому национальная российская самоидентификация может сойти на нет.





Теперь поговорим об образе россиян о себе, который позволяет им узнать себя в зеркале Российской самоидентификации. Это образ также мутный. Для того, чтобы понять причины этого помутнения, необходимо различать образ россиян о себе «здесь и сейчас», от образа россиян в историческом прошлом. Более того, необходимо определиться с тем, какой из этих образов более актуален для развития российского народа в России. То, что образ россиян в формате «здесь и сейчас» с каждым годом трансформируется и его трудно ухватить и сделать основанием для российской национальной самоидентификации - это факт. Поэтому, казалось бы, актуальнее для развития российского народа полагаться на образ былого прошлого россиян.





Необходимо признать, что комплекс неполноценности - ключевой психологический механизм развития личности, но не единственный. В психологии есть и иные механизмы. Эту неполноценность сейчас прививает запад и США в отношении России и россиян.





Никогда не теряйте свою самобытность, в частности российскую самобытность. Это одна из ключевых опор и защит от потери самого себя. Вы не заметите, как другое с запада и от гегемона войдет в вас настолько, что исчезнет основание вас самих. Держитесь крепко за свою российскую культуру, русский и родной язык. И пусть никакая прагматическая суета с английским языком не лишит вас этой опоры и защиты.





В самую трудную минуту, вызванную конкуренцией и влиянием других, вас всегда поддержит Своё. Берегите это Своё, особенно сейчас, когда гегемон и запад мощно внедряют проект расчеловечивания россиян.