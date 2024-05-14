 

Володину не понравилось предложение Минздрава заменить врачей искусственным интеллектом

 

Проблема нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, раскритиковавший позицию кандидата на пост главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

«Вы сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить, это всё искусственным интеллектом».

Володин предложил Мурашко оставить тему цифровизации исполняющему обязанности главы Минцифры Максуту Шадаеву и найти врачей для больниц. Он отметил, что в некоторых сельских районах наблюдается дефицит кадров до 80%. 

По итогам 2022 г. Россия заняла десятую строчку в рейтинге цифровизации госсектора, подготовленном Всемирным банком

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APN.ru