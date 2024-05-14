Володину не понравилось предложение Минздрава заменить врачей искусственным интеллектом

Проблема нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, раскритиковавший позицию кандидата на пост главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Володин предложил Мурашко оставить тему цифровизации исполняющему обязанности главы Минцифры Максуту Шадаеву и найти врачей для больниц. Он отметил, что в некоторых сельских районах наблюдается дефицит кадров до 80%.
По итогам 2022 г. Россия заняла десятую строчку в рейтинге цифровизации госсектора, подготовленном Всемирным банком.