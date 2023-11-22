В Подмосковье открыли памятник историку и государственному деятелю Василию Татищеву, в Казани выставка об истории Донбасса

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Памятник русскому историку, географу и государственному деятелю Петровской эпохи Василию Татищеву открыли на территории сквера старинной усадьбы Татищевых "Болдино" в Солнечногорском округе Подмосковья.

Василий Никитич Татищев -- инженер, историк, географ и государственный деятель, основавший Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне - Тольятти) -- провёл последние годы жизни в усадьбе "Болдино", где написал труды "История Российская" и "Собрание законов древних русских". Здесь же он был похоронен.

Рядом с памятником организовали уличную библиотеку.

 

В Казани открылась выставка "Донбасс - Россия: история и современность", организованная Музеем современной истории России. Выставка будет проходить до 17 декабря в Национальном музее Республики Татарстан, она "наглядно показывает незыблемую связь России и Донбасса, начиная с XIX века до наших дней". 

Выставка работала в Кирове, Уфе, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Луганске и Донецке, и изначально в Казани её не предполагалось. Однако "в самый последний момент была включена Казань благодаря богатому материалу о связи Донбасса и Татарстана, который хранится в фондах Национального музея".

"Уникальный экспонат от Национального музея Республики Татарстан - макет шахты, изготовленный для иллюстрации произведения Шарифа Камала "Воронье гнездо". В макете детально восстановлены жизнь и быт шахтеров Донбасса - буквально до игральных карт на столе".

 

 


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