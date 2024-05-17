Путин сообщил об отсутствии планов брать Харьков и предложил вернуться к стамбульскому плану

У РФ нет планов по взятию Харькова, заверил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их [Украины] вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород... И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем... Что касается Харькова, то таких планов [взятия города] на сегодняшний день нет".

Президент РФ ещё раз сказал о стамбульских договорённостях как о "базе для переговорного процесса".

"У нас есть база для переговорного процесса - то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. У нас же документ лежит, подпись стоит".