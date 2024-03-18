 

Путин заявил, что РФ может когда-нибудь создать "санитарную зону" и подумает, с кем договариваться на Украине

 

Президент РФ Владимир Путин сказал, что не исключает необходимости создания когда-нибудь в будущем "санитарной зоны", которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике:

"Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных Киевскому режиму".

Так он ответил на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области, о чем ранее говорил губернатор этого региона России.

"Не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять и когда", - сказал по этому поводу президент РФ. 

Кроме того, президент РФ отметил, что вопрос о том, с кем РФ будет договариваться на Украине, ещё ждёт ответа, Москва об этом подумает.



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