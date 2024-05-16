В Петербурге и Приморье пресечена деятельность ОПГ, которые незаконно легализовали мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность организованной группы из восемнадцати человек, которая занималась легализацией незаконно находившихся в России мигрантов.

Чаще всего злоумышленники оформляли иностранцам регистрацию на адреса законопослушных граждан, чьи аккаунты на портале "Госуслуги" были взломаны, а собственники жилья даже и не подозревали о совершенных от их имени действиях. На сегодняшний день уже выявлено 10 взломанных участниками групп аккаунтов петербуржцев.

Таким образом было легализовано более семи тысяч мигрантов за 2023 год, реальное же их количество может быть намного выше. Возбуждены уголовные дела по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Также в Петербурге задержан мигрант из Армении, устроивший стрельбу на парковке торгового центра и ранивший человека.

В Приморье задержана группа организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии (легализовали незаконно пребывающих в России граждан Таджикистана и Узбекистана). Среди задержанных есть этнические таджики. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

В Башкирии заведено уголовное дело после осквернения кладбища в Ишимбайском районе. 15 мая жительница села Скворчиха обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о повреждении памятников. Вандалы испортили два креста и 10 памятников. Дело возбудили по статье 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения»).



