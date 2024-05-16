 

В Петербурге и Приморье пресечена деятельность ОПГ, которые незаконно легализовали мигрантов

 

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность организованной группы из восемнадцати человек, которая занималась легализацией незаконно находившихся в России мигрантов. 

Чаще всего злоумышленники оформляли иностранцам регистрацию на адреса законопослушных граждан, чьи аккаунты на портале "Госуслуги" были взломаны, а собственники жилья даже и не подозревали о совершенных от их имени действиях. На сегодняшний день уже выявлено 10 взломанных участниками групп аккаунтов петербуржцев.

Таким образом было легализовано более семи тысяч мигрантов за 2023 год, реальное же их количество может быть намного выше. Возбуждены уголовные дела по ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Также в Петербурге задержан мигрант из Армении, устроивший стрельбу на парковке торгового центра и ранивший человека. 

В Приморье задержана группа организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии (легализовали незаконно пребывающих в России граждан Таджикистана и Узбекистана). Среди задержанных есть этнические таджики. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ.

 

 

В Башкирии заведено уголовное дело после осквернения кладбища в Ишимбайском районе. 15 мая жительница села Скворчиха обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила о повреждении памятников. Вандалы испортили два креста и 10 памятников. Дело возбудили по статье 244 УК РФ («Надругательство над местами захоронения»). 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Кемерове школу забрали для мигрантов, в Петербурге и ХМАО полицейские подозреваются в незаконной регистрации
» В Калужской области мигрантам незаконно оформляли сертификаты о знании русского языка
» Ликвидированы пять подпольных типографий, печатавших документы для мигрантов
» Более 1000 мигрантов незаконно заселила в строительные вагончики фирма из Турции
» Двое петербуржцев зарегистрировали в своей квартире почти 3 тысячи гастарбайтеров
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

  • 12:54
  • 131

В Нарве, где больше 90% русских жителей, запретили преподавать русский язык

  • 12:39
  • 140

В Петербурге и Приморье пресечена деятельность ОПГ, которые незаконно легализовали мигрантов

  • 12:32
  • 132

Теория мозга и нанопсихология: экзистом и самопонятность

Елена Кудряшова снята с должности ректора САФУ "в связи с отзывом доступа к гостайне"

  • 23:55
  • 400

Американские учителя рассказали, что они думают об искусственном интеллекте

  • 23:26
  • 269
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru