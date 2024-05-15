Конституционный суд РФ подтвердил, что можно наказывать за публикацию символики, которая на момент публикации не была запретной

Часть 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения безопасности 3 Российской Федерации устанавливает административную ответственность за пропаганду (публичное демонстрирование) символики экстремистских организаций, что является мерой, направленной на противодействие экстремистской деятельности, под которой, в числе прочего, понимается использование такой символики (абзац десятый пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Противоправность данного деяния заключается в самом факте публичной демонстрации (пропаганды) символики экстремисткой организации. При этом момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремисткой публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена. Поэтому оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы в указанном ею аспекте.