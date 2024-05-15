Конституционный суд РФ подтвердил, что можно наказывать за публикацию символики, которая на момент публикации не была запретной

Конституционный суд России отказал
в принятии жалобы муниципальной депутатки из Москвы Елены Сельковой, которая пыталась оспорить привлечение к ответственности за размещение в интернете символики, которая не являлась запрещенной на момент публикации в сети. Селькову оштрафовали за публикацию в 2019 году логотипа проекта Штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в социальных сетях. Деятельность организации на тот момент не была запрещена судом, это произошло только в июне 2021 года. Селькова апеллировала к тому, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не
может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения
не признавалось правонарушением (статья 54, часть 2).
Часть 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации в целях защиты
прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения безопасности
3
Российской Федерации устанавливает административную ответственность
за пропаганду (публичное демонстрирование) символики экстремистских
организаций, что является мерой, направленной на противодействие
экстремистской деятельности, под которой, в числе прочего, понимается
использование такой символики (абзац десятый пункта 1 статьи 1
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»).
Противоправность данного деяния заключается в самом факте
публичной демонстрации (пропаганды) символики экстремисткой
организации. При этом момент размещения соответствующей символики
способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не
имеет правового значения, поскольку после признания судом организации
экстремисткой публичная демонстрация ее символики запрещена и должна
быть прекращена.
Поэтому оспариваемое законоположение не может рассматриваться
как нарушающее конституционные права заявительницы в указанном ею
аспекте.