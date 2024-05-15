 

Конституционный суд РФ подтвердил, что можно наказывать за публикацию символики, которая на момент публикации не была запретной

Конституционный суд России отказал в принятии жалобы муниципальной депутатки из Москвы Елены Сельковой, которая пыталась оспорить привлечение к ответственности за размещение в интернете символики, которая не являлась запрещенной на момент публикации в сети. Селькову оштрафовали за публикацию в 2019 году логотипа проекта Штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в социальных сетях. Деятельность организации на тот момент не была запрещена судом, это произошло только в июне 2021 года. Селькова апеллировала к тому, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением (статья 54, часть 2). 
Своё решение КС РФ мотивировал следующим образом
Часть 1 статьи 20.3 КоАП Российской Федерации в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также обеспечения безопасности 3 Российской Федерации устанавливает административную ответственность за пропаганду (публичное демонстрирование) символики экстремистских организаций, что является мерой, направленной на противодействие экстремистской деятельности, под которой, в числе прочего, понимается использование такой символики (абзац десятый пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Противоправность данного деяния заключается в самом факте публичной демонстрации (пропаганды) символики экстремисткой организации. При этом момент размещения соответствующей символики способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц, не имеет правового значения, поскольку после признания судом организации экстремисткой публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена. Поэтому оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявительницы в указанном ею аспекте. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Штабы Навального" приостанавливают деятельность после решения прокуратуры
» Конституционный суд РФ одобрил пакет поправок Владимира Путина
» У чиновников разрешено отбирать незаконно нажитую собственность
» Конституционный Суд не поддержал попытку Толоконниковой изменить статью о хулиганстве
» В России создадут реестр групп с приравненной к нацистской символикой
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Онкоцентр и горбольница повреждены в Донецке украинским обстрелом, в Каменке-Днепровской 7 раненых

  • 22:03
  • 63

Конституционный суд РФ подтвердил, что можно наказывать за публикацию символики, которая на момент публикации не была запретной

  • 17:16
  • 228

Совершено покушение на премьера Словакии, причиной может быть его позиция по Украине

  • 16:56
  • 222

34% россиян считают, что в России возможны "массовые кровопролитные столкновения на национальной почве"

  • 13:29
  • 270

Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, раненые в Белгородской, Курской, Харьковской областях

  • 12:11
  • 278

Сообщается о взятии Волчанска и окружении Часова Яра

  • 11:45
  • 423
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru