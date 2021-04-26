 

"Штабы Навального" приостанавливают деятельность после решения прокуратуры

 

Региональные штабы оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - отмечается в инстаграме соратников Навального.

В понедельник прокуратура Москвы не только приостановила деятельность "Штабов Навального", но и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) ещё до рассмотрения иска об их запрете. По мнению прокуратуры, эти организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" и должны быть признаны экстремистскими. 


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