"Штабы Навального" приостанавливают деятельность после решения прокуратуры

Региональные штабы оппозиционера Алексея Навального в связи с решением прокуратуры Москвы приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в соцсетях.

"По иску прокуратуры мы вынуждены приостановить деятельность региональных штабов уже сейчас. Региональные соцсети будут заморожены и максимально обезличены", - отмечается в инстаграме соратников Навального.

В понедельник прокуратура Москвы не только приостановила деятельность "Штабов Навального", но и попросила Мосгорсуд приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов) ещё до рассмотрения иска об их запрете. По мнению прокуратуры, эти организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" и должны быть признаны экстремистскими.

