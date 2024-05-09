Зампред комитета по экономической политике рассказал об "ищущих пристанище" российских богачах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что "если бы все наши олигархи вернули все свои капиталы в Россию, то экономика бы очень сильно выиграла от этого". Так он прокомментировал сообщение агентства "Блумберг", что некоторые российские миллиардеры стали возвращать активы в РФ из-за угрозы их конфискации за границей. В то же время Арефьев обратил внимание на несообразность в российском налоговом законодательстве:
«У нас налоговое бремя сильно отличается от налогов за рубежом, поэтому они стараются вывести свои активы в оффшорные зоны, там, где надо платить поменьше налогов. Я не знаю, почему наше правительство терпит. Мы уже неоднократно ставили вопрос о запрещении регистрации российских предприятий за рубежом. Тем не менее мы не только разрешаем эту регистрацию, мы даже заключаем договоры с этими офшорами об избежании двойного налогообложения. То есть Россия отказывается от своей доли налогов в пользу офшорных зон».