Зампред комитета по экономической политике рассказал об "ищущих пристанище" российских богачах

«У нас налоговое бремя сильно отличается от налогов за рубежом, поэтому они стараются вывести свои активы в оффшорные зоны, там, где надо платить поменьше налогов. Я не знаю, почему наше правительство терпит. Мы уже неоднократно ставили вопрос о запрещении регистрации российских предприятий за рубежом. Тем не менее мы не только разрешаем эту регистрацию, мы даже заключаем договоры с этими офшорами об избежании двойного налогообложения. То есть Россия отказывается от своей доли налогов в пользу офшорных зон».