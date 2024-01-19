Законопроект о конфискации российских активов у иностранных офшоров не поддержали "из-за несоответствия Конституции"

Комитет Госдумы по экономической политике не поддержал законопроект о передаче под госуправление и последующей конфискации находящихся в России активов, принадлежащих иностранным офшорным структурам, в случае отказа их собственников оформить владение через российские лица.

Законопроект был внесён в январе 2023 года группой депутатов от "Справедливой России - Патриоты - за правду". Предлагалось передать в управление уполномоченному правительством федеральному органу исполнительной власти находящиеся в России активы, принадлежащие зарегистрированным в офшорных юрисдикциях структурам. Затем, согласно проекту, через полгода эти активы были бы конфискованы в пользу государства, если владение активами не было оформлено на российские компании или физлица.

В комитете Госдумы по экономической политике заявили, что эта инициатива не согласуется с Конституцией, по которой "никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда", а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Кроме того, предполагается, что "устанавливаемая законопроектом конфискация активов несет в себе риски предъявления судебных претензий к бюджету, в том числе в рамках договоров Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений и инвестиций". Например, если иностранная компания обратится в международный арбитраж, решение которого РФ должна будет исполнять.



