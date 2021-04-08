 

36% россиян считают налоговое бремя чрезмерным

По данным ВЦИОМа, каждый второй опрошенный россиянин оценивает собственное налоговое бремя как достаточное (52%), треть — как чрезмерное (36%) и только 1% считает его недостаточным. 
Интересно, что людей, кто говорит, что сегодня платит больше налогов, чем пять лет назад (42%), больше, чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот: число людей, кто сегодня платит меньше налогов (13%), далеко не дотягивает до числа тех, чьи доходы за это время сократились (27%). Это говорит о том, что субъективно налоговое бремя осознаётся как увеличившееся, даже если объективно это не так.
Половина россиян (51%) платят подоходный налог (НДФЛ) через бухгалтерию своего предприятия/компании (+3 п.п. с 2005 г.). Подают декларацию самостоятельно 8% россиян (было 5%). Не платят подоходный налог 9% (-7 п.п. с 2005 г.), а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ. 

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APN.ru