Блумберг: только половина Большой двадцатки желает изолировать Россию

Агентство "Блумберг" публикует статью, где рассказывается, что только половина членов Большой двадцатки (также известна как Группа двадцати, G-20), то есть стран, сосредоточивших 85% мировой экономики, поддерживает США в их желании изолировать Россию. Такое положение дел названо в статье "неудобной реальностью".

По мнению "Блумберга", ключевую поддержку России оказывает Китай, но он в этом не одинок. В этом же лагере находятся Индия, Бразилия, Южная Африка, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Аргентина и т.д. Всё это приводит к тому, что США и "так же мыслящие" страны достигают лишь ограниченного успеха в наказании России.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-05/the-us-led-drive-to-isolate-russia-and-china-is-falling-short

