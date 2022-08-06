 

Блумберг: только половина Большой двадцатки желает изолировать Россию

Агентство "Блумберг" публикует статью, где рассказывается, что только половина членов Большой двадцатки (также известна как Группа двадцати, G-20), то есть стран, сосредоточивших 85% мировой экономики, поддерживает США в их желании изолировать Россию. Такое положение дел названо в статье "неудобной реальностью".
По мнению "Блумберга", ключевую поддержку России оказывает Китай, но он в этом не одинок. В этом же лагере находятся Индия, Бразилия, Южная Африка, Турция, Индонезия, Саудовская Аравия, Аргентина и т.д. Всё это приводит к тому, что США и "так же мыслящие" страны достигают лишь ограниченного успеха в наказании России. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-05/the-us-led-drive-to-isolate-russia-and-china-is-falling-short
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС
» Возобновляется авиасообщение с 52 странами; Аэрофлот снижает цены на внутрироссийские рейсы
» США запрещают импорт российской нефти, цены на бензин в США достигли исторического максимума
» Инвесторы: Россия - худшая экономика из крупнейших
» США признают Россию неслабо развитой
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Нэнси все же удалось изменить мир

Нэнси все же удалось изменить мир

Деколонизация России: как это будет

Деколонизация России: как это будет

\

"Я ни разу не слышал, чтобы казахи понимали вклад русских в развитие Казахстана". Записки русского

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Не валяй дурака, Америка: почему в последнее время все чаще звучит тема «возврата» Россией Аляски

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Виноват не Ельцин, а Горбачев

Вечный ковидодвигатель

Вечный ковидодвигатель

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

9 из 10 британцев сообщают, что стоимость жизни для них выросла

  • 00:15
  • 287

Блумберг: только половина Большой двадцатки желает изолировать Россию

  • 00:03
  • 271

Омикрон-штамм вновь оказался напоминающим сезонное ОРВИ

  • 23:51
  • 276

Украинцы ударили по Запорожской АЭС и утвердили процедуру изъятия 903 российских активов

  • 23:43
  • 301

Взяты Пески, ведутся боевые действия в Артёмовске

  • 23:33
  • 297

К Эльвире Набиуллиной подбираются через «Траст»

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru