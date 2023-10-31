Украинский "языковой омбудсмен" потребовал, чтобы школьники говорили только на мове: и на уроке, и на перемене

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал от учеников и учителей говорить на украинской мове не только на уроках, но и на переменах -- во время занятий в классах, в учительских, столовых, коридорах, спортивных залах и на стадионах, то есть везде, где есть образовательный процесс, и где его нет ("ведь немало нарушений языкового закона именно вне уроков").

Солдаты Вооруженных сил Украины в радиоэфире оскорбляют друг друга и угрожают убийством, рассказал начальник штаба батальона «Скиф» («Барс-35») с позывным Варяг. По его словам, в российском радиоэфире такие угрозы недопустимы.

«Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что "я тебя убью", — это недопустимо. У них это норма».

Однако при этом, сказал начштаба, украинские военные используют для общения исключительно русский язык.











