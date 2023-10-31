 

Украинский "языковой омбудсмен" потребовал, чтобы школьники говорили только на мове: и на уроке, и на перемене

 

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал от учеников и учителей говорить на украинской мове не только на уроках, но и на переменах -- во время занятий в классах, в учительских, столовых, коридорах, спортивных залах и на стадионах, то есть везде, где есть образовательный процесс, и где его нет ("ведь немало нарушений языкового закона именно вне уроков").

 

 

Солдаты Вооруженных сил Украины в радиоэфире оскорбляют друг друга и угрожают убийством, рассказал начальник штаба батальона «Скиф» («Барс-35») с позывным Варяг. По его словам, в российском радиоэфире такие угрозы недопустимы.

«Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что "я тебя убью", — это недопустимо. У них это норма».

Однако при этом, сказал начштаба, украинские военные используют для общения исключительно русский язык.



 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Театры в Одессе и Харькове нарушают украинский закон о языке
» "Угроза украинскому языку равносильна угрозе существованию украинской нации"
» Путин отказался забрать Донбасс в состав России...
» Ющенко воспел украинский язык
» Янукович бежал с Украины
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Блеф Байдена всемогуществом США

Блеф Байдена всемогуществом США

105 лет свердловской реформе русского письма

105 лет свердловской реформе русского письма

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

«Глобальный Север» Суркова и цивилизация Севера здорового человека

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинский "языковой омбудсмен" потребовал, чтобы школьники говорили только на мове: и на уроке, и на перемене

  • 19:42
  • 42

Аэропорту Махачкалы нанесён ущерб на 285 млн рублей, погромщиков обвинили в мелком хулиганстве, Кадыров рассказал, как усмирит беспорядки

  • 19:15
  • 120

Секретарь Совбеза РФ рассказал об опасности параллельного импорта и сокращении числа учёных за 20 лет

  • 16:17
  • 188

Власти Израиля признали, что хотят выселить из Газы 2,3 миллиона человек

  • 14:54
  • 193

Украинцы ударили по храму под Брянском и угрожают пожизненным заключением певице Чичериной, появились подробности покушения на Царёва

  • 14:38
  • 210

Павел Дуров заблокировал телеграм-канал "Утро Дагестана"

  • 20:52
  • 387
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru