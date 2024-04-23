 

Германские школьники принимают ислам из-за боязни травли

Родители немецких школьников всё чаще сообщают, что их дети хотят перейти в ислам из-за боязни травли со стороны одноклассников и "чтобы не быть аутсайдерами в школе".

Число детей мигрантов из мусульманских стран, включая Сирию, Афганистан и Ирак, резко выросло в школах Германии в последние годы, поэтому учащиеся, исповедующие христианство, зачастую оказываются "в меньшинстве", когда в классах возникает феномен "группового принуждения" и для школьников соблюдение норм исламской морали "оказывается желательным".

Эксперт по вопросам внутренней политики оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в Бундестаге Александр Тром заявил, что Германия переживает самый серьезный миграционный кризис за последние годы. Только за первый квартал 2024 года было подано 80 978 заявлений о "предоставлении убежища", что на 80,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

В то же время взгляды немецкой молодежи становятся более правыми в связи с непринятием политического курса правительства ФРГ, свидетельствует опрос «Молодёжь в Германии». Согласно исследованию, настроение молодых людей в Германии меняется, что отражается в высоком уровне психологического напряжения (51 процент), утомлении (36 процентов) и беспомощности (17 процентов).

«Наше исследование документирует глубокую психическую незащищенность с потерей доверия к способности влиять на личные и социальные условия жизни... Можно говорить о явном сдвиге вправо среди молодого населения. Это отражается на политических предпочтениях молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. В то время как партии в "правительстве светофора" продолжают терять популярность, особой популярностью пользуется "Альтернатива для Германии"».

 

 



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