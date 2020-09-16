 

"Школа стала другой". Что думают учителя, дети и их родители об антиковидных мерах

Спустя две недели после начала нового учебного года все -- учителя, дети и родители -- в основном рады окончанию не оправдавшей себя "дистанционки". 
 
Что изменилось в школе?
 
-- Разные входы в школы с проверкой температуры, закреплённые за классами кабинеты, перемены в разное время. Таковы новые нормы Роспотребнадзора и Минпросвещения.
 
-- Школьники теперь едят не все вместе в одну перемену, а в разные. В школах весь день запахи из столовой.
 
-- В самих зданиях школ предпринимаются нечеловеческие усилия, чтобы сохранить "социальную дистанцию", которая рушится, как только дети покидают школу.
 
-- Дисциплина стала хуже, в классах духота. Учителя разрываются между необходимостью проветрить помещение и невозможностью выгнать всех детей из класса на перемену.
 
-- Учителям теперь приходится бегать по кабинетам и проводить тематические уроки там, где для этого нет оборудования.
 
-- Невозможно собрать детей вместе и продумать какие-то общие мероприятия.
 
-- Учителя в основном соглашаются, что предпринимаемые меры бессмысленны, хотя видят по крайней мере один положительный момент: дети стали чаще мыть руки.
 
 

 

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