"Школа стала другой". Что думают учителя, дети и их родители об антиковидных мерах

Спустя две недели после начала нового учебного года все -- учителя, дети и родители -- в основном рады окончанию не оправдавшей себя "дистанционки".

Что изменилось в школе?

-- Разные входы в школы с проверкой температуры, закреплённые за классами кабинеты, перемены в разное время. Таковы новые нормы Роспотребнадзора и Минпросвещения.

-- Школьники теперь едят не все вместе в одну перемену, а в разные. В школах весь день запахи из столовой.

-- В самих зданиях школ предпринимаются нечеловеческие усилия, чтобы сохранить "социальную дистанцию", которая рушится, как только дети покидают школу.

-- Дисциплина стала хуже, в классах духота. Учителя разрываются между необходимостью проветрить помещение и невозможностью выгнать всех детей из класса на перемену.

-- Учителям теперь приходится бегать по кабинетам и проводить тематические уроки там, где для этого нет оборудования.

-- Невозможно собрать детей вместе и продумать какие-то общие мероприятия.

-- Учителя в основном соглашаются, что предпринимаемые меры бессмысленны, хотя видят по крайней мере один положительный момент: дети стали чаще мыть руки.







