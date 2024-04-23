 

Вышел первый том академического двадцатитомника "История России"

Академическое издание "История России. В 20 томах", первый том которого представлен во вторник в доме Российского исторического общества (РИО), камня на камне не оставляет от псевдотеории о существовании "Украины-Руси", заверил директор Службы внешней разведки и председатель РИО Сергей Нарышкин.

"Первый том охватывает семивековой период - с VI по середину XIII века. Именно в это время восточные славяне впервые выходят на историческую сцену, формируется Древнерусское государство, возникают его главные центры - Новгород, Полоцк, Киев. Фундаментальные аргументы, приведенные в этой книге, над которой работали лучшие ученые и историки нашей страны из 11 регионов, камня на камне не оставляют от псевдонаучной теории о якобы существовавшей в ту пору так называемой Украины-Руси".

Ответственный редактор первого тома - доктор исторических наук Антон Горский.

Нарышкин подчеркнул, что "в условиях полномасштабной гибридной агрессии, развязанной против России западным блоком, прошлое вынужденно превращается в поле боя". 

Председатель РИО сообщил, что работа над изданием остальных томов "уже близка к своему завершению".


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