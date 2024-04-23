Вышел первый том академического двадцатитомника "История России"

Академическое издание "История России. В 20 томах", первый том которого представлен во вторник в доме Российского исторического общества (РИО), камня на камне не оставляет от псевдотеории о существовании "Украины-Руси", заверил директор Службы внешней разведки и председатель РИО Сергей Нарышкин.
Ответственный редактор первого тома - доктор исторических наук Антон Горский.
Нарышкин подчеркнул, что "в условиях полномасштабной гибридной агрессии, развязанной против России западным блоком, прошлое вынужденно превращается в поле боя".
Председатель РИО сообщил, что работа над изданием остальных томов "уже близка к своему завершению".