В Киеве сверстники избили мальчика за мультфильм на русском языке, а потом помощник учителя его запугал

Постоялице гостиницы в Ивано-Франковской области не разрешили говорить на русском языке. Она сослалась на статью 10 Конституции Украины, согласно которой гарантируется свободное использование русского языка, но ей ответили, что на Украине всё русское должно быть «вражеским». Когда постоялица покинула здание, сотрудница отеля вышла провожать её с украинским флагом.