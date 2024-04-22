 

В Киеве сверстники избили мальчика за мультфильм на русском языке, а потом помощник учителя его запугал

В Киеве ученики школы №81 избили тринадцатилетнего одноклассника, решив, что он смотрит мультфильм на русском языке, а после этого его запугал помощник учителя, чтобы он не рассказывал о полученных травмах родителям. По словам матери, мальчик почти десять дней скрывал тяжёлые травмы: гематому и разрыв в паху (т.е. его умышленно били в пах), распухшую ногу, но потом скрывать стало невозможно. Ребёнка прооперировали.  

 

Постоялице гостиницы в Ивано-Франковской области не разрешили говорить на русском языке. Она сослалась на статью 10 Конституции Украины, согласно которой гарантируется свободное использование русского языка, но ей ответили, что на Украине всё русское должно быть «вражеским». Когда постоялица покинула здание, сотрудница отеля вышла провожать её с украинским флагом.

 


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