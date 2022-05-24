 

Мэр Ивано-Франковска поможет тому, кто избил музыканта, певшего на русском языке

В Ивано-Франковске некто избил местного музыканта за то, что он пел на русском языке. Судя по сделанной очевидцами записи, полиция на месте происшествия не появилась. Однако мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уже выразил готовность, если есть заявление, "помочь тому парню, что москалю дал по морде". По поводу исполнения в городе песен на русском языке мэр высказался следующим образом: "Где у нас муниципальная инспекция? Контролируете такие вещи? Время от времени приходите, есть добровольческие формирования. Что по-москальски поют песни в центре города?".
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