Мэр Ивано-Франковска поможет тому, кто избил музыканта, певшего на русском языке

В Ивано-Франковске некто избил местного музыканта за то, что он пел на русском языке. Судя по сделанной очевидцами записи, полиция на месте происшествия не появилась. Однако мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уже выразил готовность
, если есть заявление, "помочь тому парню, что москалю дал по морде". По поводу исполнения в городе песен на русском языке мэр высказался следующим образом: "Где у нас муниципальная инспекция? Контролируете такие вещи? Время от времени приходите, есть добровольческие формирования. Что по-москальски поют песни в центре города?".