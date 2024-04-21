Осторожно, интернационализм! - постоянный источник кровавых конфликтов

У нас существует насаженный коммунистами миф, согласно которому интернационализм и многонационалочка, якобы, приводят к дружбе и любви между народами. В действительности всё в мире устроено с точностью до наоборот. Интернационализм, то есть идея совместного дружного проживания разных народов, всегда влечёт за собой кровавые межэтнические конфликты. Они могут лишь отложиться до срока, тихонько тлея под спудом.

Возьмём ситуацию вокруг западной Украины и Польши во время Второй мировой войны. Польское правительство поселило на западную Украину своих поляков. В итоге между этими поляками и украинским населением началась война на уничтожение. Украинцы-бандеровцы поголовно вырезали польские села (в частности, так называемая Волынская резня), а поляки из Армии Крайовойточно также поступали с украинскими деревнями.

Аналогичным образом в этот же период складывались отношения у местного населения с судетскими немцами, гражданами Чехословакии и Польши.



В 1945-м,после окончания войны, новым восточноевропейским властям и, вероятно, Сталину хватило ума отступить от официальной коммунистической идеологии и решить вопрос средствами нормальной рациональной националистической этнополитики. Чехи и поляки выселили из своих странв Германию всех немцев. Советские и польские власти провели совместную операцию «Висла», в ходе которой из Польши насоветскую Украину выселили украинцев, а поляков наоборот с Украины переселили в Польшу.

Проведенные меры оказались в миллион раз более эффективными, чем идиотские коммунистические призывы к интернациональной дружбе и любви. Когда ненавидящие друг друга народы были разведены по своим национальным углам, их конфликты и даже ненависть между ними исчезли. Вопрос исчерпан и уже почти забыт, современные немцы без всякой опаски ездят в Прагу, а чехи и поляки также спокойно ездят в Германию. Нормальные сотруднические отношения, как мы знаем, сейчас между поляками и украинцами.

Именно интернационалисты, коммунистические или имперские, являются главными виновниками межнациональных конфликтов. Потому что они допускают, а часто и сознательно устраивают «интернационалистский» передел земель, а также переселение одних народов на национальную территорию других, провоцируя тем самым кровавые разборки. Это ведь именно советские интернационалисты подарили армянский Нагорный Карабах Азербайджану, Абхазию - Грузии, русский казачий Надтеречный район - Чечне, Новороссию и территорию Войска Донского—Украине, населённый ингушами Пригородный район – Северной Осетии и т.д. Их духовные братья способствуют сейчас заселению России и Западной Европы абсолютно чуждыми народами, подняв флаг интернационалистской толерантности. Про нынешние кровавые последствия передачи арабских земель Палестины под еврейское государство нечего и говорить. Идеология интернационализма является тяжелейшей болезнью общества и власти и причиной множества бед.

Самые надёжные этнополитические решения предлагает обществу только национализм с его идеалом: «Одна нация – одно государство». Согласно этому принципу во имя мира и согласия между народами производятся обмены населением и территориями и разумное выравнивание границ. Именно так, посредством обмена земель и людьми между сербами, хорватами и боснийцами, были, в итоге, разрешены основные конфликты при разделе бывшей Югославии. А состоявшаяся там до этого война – плата за допущенную ранее властями и обществом «интернационалистскую» этническую чересполосицу.

Главные причина и суть нынешней украинской войны также состоит в том, что русские на своих исконных территориях захотели жить своей отдельной от украинцев русской жизнью. А украинские имперские интернационалисты не захотели отпускать русских из своего скроенного из двух несимметричных половинок кособокого интернационалистского русско-украинского дома. И задача этой войны – навсегда отделить и обособить от исторических русских земель и русского населения западенское украинство в его логичных и разумных границах, вероятно, по реке Сбруч.

Всем понятно, что каждая нормальная семья хочет жить в своём доме и не видеть каждое утро обрыдших соседских физиономий, и что коммуналка – вечный источник ссор и свар. Это простые и наглядные модели национализма и интернационализма. Довольно насиловать человеческую природу.

Роман Юшков,

кандидат географических наук