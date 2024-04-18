Русского мужчину, отца 5 детей, депортируют в Узбекистан; участника СВО и его жену избила "этническая банда"

В Самарской области русского мужчину, который 25 лет живет в России, решили выслать из страны, рассказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

У Германа Печатникова в России пятеро детей, его брат также имеет российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей, что подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении. «Документы потерял, попался на глаза МВД и — решение о депортации», — пояснил депутат.

В Ростове участника специальной военной операции жестоко избили на одной из центральных улиц. Возвращавшийся с празднования дня рождения мужчина встретился с «этнической бандой», избивающей людей. Боец решил вмешаться в ситуацию, после чего сам подвергся нападению. Его жена, находившаяся рядом, также была избита. Мужчину, получившего в зоне боевых действий два ранения, били каждый раз, когда он приходил в сознание. Сейчас он находится в больнице с корсетом на шее.