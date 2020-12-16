Венгрия постановила, что отец -- это мужчина, а мать -- это женщина

Мой мир

В Венгрии в Конституцию внесено уточнение, что пол человека определяется при его рождении и не подлежит пересмотру. Также теперь в Конституции будет записано, что отец -- это мужчина, а мать -- женщина; гомосексуальным парам запрещено брать приёмных детей; также отмечена необходимость воспитывать детей в духе христианской культуры. Поправки объясняются необходимостью защитить детей от биологического или идеологического вмешательства.

Если приёмного ребёнка захочет взять одинокий человек, ему придётся получить специальное разрешение.