 

Венгрия постановила, что отец -- это мужчина, а мать -- это женщина

В Венгрии в Конституцию внесено уточнение, что пол человека определяется при его рождении и не подлежит пересмотру. Также теперь в Конституции будет записано, что отец -- это мужчина, а мать -- женщина; гомосексуальным парам запрещено брать приёмных детей; также отмечена необходимость воспитывать детей в духе христианской культуры. Поправки объясняются необходимостью защитить детей от биологического или идеологического вмешательства. 
Если приёмного ребёнка захочет взять одинокий человек, ему придётся получить специальное разрешение. 
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APN.ru