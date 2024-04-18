Компания Autodesk сегодня утром массово отключила пиратские версии AutoCAD у российских пользователей

Autodesk AutoCAD длительное время являлся стандартом де-факто в России - как среди строительнр-проектировочных предприятий, так и в сфере машиностроения.

Длительное время в промышленности распространялись его "взломанные" версии, которые позволяли пользователям работать без покупки официальной лицензии. Как выяснилось сегодня, производитель - американская компания Autodesk сохраняла определённый уровень контроля над ситуацией и, всё же, воспользовалась им. Ранее работавшие пиратские инсталляции AutoCAD в России были массово отключены.

Программные пакеты Revit и Navis той же компании пока не были затронуты этим отключением.

Тем не менее, произошедшее - лишний повод больше думать об импортозамещении.

