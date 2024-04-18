Компания Autodesk сегодня утром массово отключила пиратские версии AutoCAD у российских пользователей
- 18.04.2024, 09:12,
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Autodesk AutoCAD длительное время являлся стандартом де-факто в России - как среди строительнр-проектировочных предприятий, так и в сфере машиностроения.
Длительное время в промышленности распространялись его "взломанные" версии, которые позволяли пользователям работать без покупки официальной лицензии. Как выяснилось сегодня, производитель - американская компания Autodesk сохраняла определённый уровень контроля над ситуацией и, всё же, воспользовалась им. Ранее работавшие пиратские инсталляции AutoCAD в России были массово отключены.
Программные пакеты Revit и Navis той же компании пока не были затронуты этим отключением.
Тем не менее, произошедшее - лишний повод больше думать об импортозамещении.