Кубань: сельское хозяйство и промышленность в ближайшем будущем

Каковы перспективы развития производства в Краснодарском крае? Кубань издавна была одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России. Что может послужить основой устойчивого развития в будущем? Для Кубани это связанные с растениеводством отрасли биологической и агрономической науки. На их основе можно сделать рывок в развитии биотехнологий.

Такие технологии и уже имеющиеся наработки помогут создавать всхожие, урожайные, устойчивые к неблагоприятным воздействиям сорта семян. Есть немало возможностей для расширения возможностей выращивания хорошо известных растений. Достаточно дешевые и эффективные технологии, основанные на гидропонике, в перспективе позволят выращивать на Кубани «импортозамещающие» бананы и ананасы.

Созданное генетиками Хлебной Долины, должны соответствовать строгим критериям:

1. В первую очередь, земледельцы должны иметь возможность создавать из них полноценный, независимый от продавцов посадочного материала семенной фонд. Фирма - производитель семенного фонда также может постоянно сбывать аграриям различные виды удобрений, например, максимально полезные для наиболее популярных сортов.

2. Продукты никак не должны влиять на генетику тех, кто их потребляет.

3. В продуктах не должны присутствовать гены других живых существ, поскольку они могут вызвать сильную аллергическую реакцию у потребителей.

Для тщательной апробации новых сортов и пр.. с медицинской точки зрения необходим специальный независимый центр экспертизы.

При этом производство семенного фонда злаковых культур нужно максимально активно дополнять семенами различных овощей.

Но едва ли не наиболее важной задачей является разработка сортов, устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям и вредителям.

Здесь очень важно сочетание дешевизны и качества, поэтому такое производство на начальном этапе необходимо очень серьёзно дотировать, привлекать инвестиции.

Весьма плодотворным было бы создание биотехнологической Хлебной долины, где можно было бы совместить научные исследования с производством и испытанием дешевого и качественного семенного фонда. Но прежде всего Хлебная долина должна помочь аккумулировать достаточные средства для вложения в подобное производство. При этом Хлебная долина должна быть не столько грандиозной по количеству занятых площадей, работников и используемых материалов, сколько максимально эффективной.

В принципе на Кубани уже действуют эффективные научные центры в сфере растеневодства, такие, как КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко, Северокавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия. В наше время они очень востребованы, так как помогают налаживать независимое от иностранных поставок сельское хозяйство в России.

Но надо помнить, что колебания климата становятся всё более опасными и непредсказуемыми. Есть мнение, что со временем Кубань станет засушливой и жаркой территорией, сходной по климату с рядом районов Ближнего Востока. Другие говорят о возможном резком похолодании.

В любом случае есть смысл вести работы по адаптации сельского хозяйства Кубани к неблагоприятным климатическим условиям. Особенно в плане развития растеневодства в закрытых помещениях на основе гидропоники и аэропоники. Они также помогают эффективно защитить растения от полезней и вредителей, которые также резко активизируются во время колебаний климата. Тем более, что уже построенных промышленных и складских помещений с высокими потолками (размещение растений в несколько ярусов) в Краснодаре хватает. Не говоря уже о том, что подобное «вертикальное фермерство» при правильном соблюдении технологий может давать значительно большие урожаи, чем знакомое нам земледелие.

Но гидро - и аэропоника в промышленных масштабах потребует весьма крупных вложений. Помимо самих технологических линий, потребуется специальное переоборудование помещений (теплоизоляция, поддержание нужно циркуляции воздуха, подача воды для гидропоники). К тому же это производство весьма энергоёмкое, иногда для его обеспечения может иметь смысл «на месте» применять технологии альтернативной энергетики.

Но Кубань — это не только сельское хозяйство. Не секрет, что большую роль в экономике региона играет жилищное строительство, которое, однако, уже давно достигло пределов своего развития. Жилья вводят в эксплуатацию ещё много, в 2023 г. Краснодар обогнал Москву по уровню спроса на жильё. Однако в марте 2024 г. самым проблемным городом с нераспроданными новостройками остается Краснодар, где около 67% строящегося жилья все еще находится в поиске покупателей.

Также, согласно этим данным, в Краснодаре в настоящий момент возводится и находится в стадии проектирования около 4,5 млн кв.м. жилья, из которых около 3 млн кв.м остаются невостребованными. Эксперты оценили, что для продажи такого количества понадобится около 1,6 года при самом хорошем исходе, 2,3 года при стандартном течении дел и около 3,2 года при негативном прогнозе (1). Тем более, что развитие инфраструктуры (строительство школ, больниц, детских садов, транспортных развязок, развитие сетей электроснабжения) серьёзно отстаёт от жилищного строительства. Например, жителям ряда жилых комплексов к северу от города вообще затруднительно добраться куда-либо в Краснодаре. Из-за пробок транспорт движется медленнее, чем телеги 19 в.

В общем, придётся заниматься чем-то другим. Одно из наиболее перспективных современных направлений: высокие технологии, IT – сфера, робототехника. При этом он впереди по уровню инвестиционной привлекательности и качеству жизни. Жизнь на Кубани сравнительно спокойная и стабильная. А именно такие территории в наше время наиболее перспективны для развития высоких технологий.

Но необходимо существенно увеличить интеллектуальный потенциал региона, который пока серьёзно отстаёт от указанных выше показателей. По итогам 2022 года Краснодарский край занял только 48-е место в рейтинге научно-технического развития (2). Необходимы существенные вложения в образование, привлечение подготовленных кадров из других регионов. Нужна и развитая инфраструктура: надёжный и быстрый интернет, качественное электроснабжение, удобная транспортная среда. А этого на Кубани тоже пока не хватает. Необходимо серьёзное развитие системы электроснабжения, в ряде мест подкреплённой использованием энергии ветра и солнца. А также массовая прокладка кабелей и обустройство других элементов инфраструктуры для работы Интернета. Также необходимо развитие дорожной сети, общественного транспорта, строительство школ, больниц и детских садов.

В целом, основа экономического будущего Кубани это наукоёмкое сельское хозяйство, защищённое от колебаний климата, IT – сфера и робототехника. Но для этого нужны серьёзные вложения в инфраструктуру. И это помимо образовательных проектов. А для всего этого нужны, прежде всего, очень серьёзное бюджетное финансирования. А такие же инвестиции от крупного бизнеса. Но альтернативы такому пути развития нет.

Примечания

1. Семёнова В. Краснодарский край впервые обогнал Москву по спросу на жилье. URL.: https://realty.rbc.ru/news/65e096029a7947925f9019de?from=copy (дата обращения: 31. 03. 2024); Евгений К. КРАСНОДАР – ЛИДЕР ПО НЕПРОДАННЫМ КВАРТИРАМ В НОВОСТРОЙКАХ. URL.: https://realty-times.ru/krasnodar/krasnodar-lider-po-neprodannym-kvartiram-v-novostrojkah/14/03/2024/(дата обращения: 31. 03. 2024).

2. Коростылёва Д. Краснодарский край занял 48-е место по научно-техническому развитию. URL.:https://kubnews.ru/obshchestvo/2023/10/23/krasnodarskiy-kray-zanyal-48-e-mesto-po-nauchno-tekhnicheskomu-razvitiyu/(дата обращения: 31. 03. 2024).