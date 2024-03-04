 

В РПЦ подчеркнули, что мигранты не должны создавать угрозу для русских; на тактильной модели Успенского собора отсутствуют кресты

 

Мигранты не должны создавать угроз для национальной идентичности России и русских, сказал, выступая на Всемирном фестивале молодёжи, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что иностранцы всегда должны помнить, в какую страну приехали, и уважать её традиции и обычаи, а не формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.

 

На тактильной модели собора Успения Пресвятой Богородицы во Владимире (белокаменный храм XII века – одна из главных святынь Русской Православной Церкви) отсутствуют кресты, они заменены шариками. Такие модели нужны для того, чтобы незрячие люди могли руками «увидеть» шедевр древнерусского искусства. Таким образом, незрячие люди «увидят», что кафедральный собор и действующий храм стоит без крестов. Модель изготовлена при содействии Министерства культуры РФ.

 

Жительница Обнинска Татьяна Котляр из идеологических соображений с 2009 года зарегистрировала в двух принадлежащих ей квартирах более десяти тысяч мигрантов -- это четверть всех мигрантов Обнинска, и мигранты составляют уже почти треть населения Обнинска. За свою деятельность Котляр, которая называет себя правозащитницей, получила несколько штрафов, но не тюремный срок. 

 

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Новосибирска, обвиняемых в оформлении фиктивных документов более чем ста иностранцам. По данным ведомства, они занимались оформлением поддельных документов о регистрации и трудовой деятельности для мигрантов. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконного пребывания иностранных граждан в России, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Одного из задержанных суд отправил под домашний арест, второго арестовал на два месяца.


 

 

 



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