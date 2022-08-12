 

Писателю Салману Рушди нанесли множество ударов ножом

В Нью-Йорке во время публичной лекции совершено нападение на семидесятипятилетнего индийского писателя Салмана Рушди.
В 1988-м Рушди выпустил книгу «Сатанинские стихи», которая возмутила многих мусульман, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом. За его убийство было объявлено вознаграждение в размере 2,5 миллиона долларов. Писатель скрывался в Британии и США и редко появлялся на публике. 
Рушди нанесено множество ударов ножом, в том числе в шею. Нападавший схвачен.

 


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