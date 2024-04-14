В 2023 году РФ стала шестым по величине закупок импортёром клубники в мире, объём международной торговли клубникой в прошлом году составил не менее 900 тысяч тонн, и 51 тыс. тонн (6% от общей массы) пришлись на российские закупки. Больше всего клубники в прошлом году приобрели США (267 тысяч тонн), ФРГ (114 тысяч тонн) Канада (108 тысячами тонн).

Между тем, согласно исследованию, проведённому в Британии, 95% продаваемой в стране клубники содержат ПФАС: полифторалкильные соединения, которые также называют "вечными химикатами". Эти химические соединения уже более 80 лет используются в производстве текстиля, пищевых упаковок, строительных материалов, мебели, они чрезвычайно стойкие и почти не разлагаются: связи углерод-фтор не могут быть разрушены естественными процессами. Исследование 2015 г., проведенное Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, показало наличие ПФАС в крови 97% американцев. Считается, что «вечные химикаты» вызывают проблемы со здоровьем: аутоиммунные и онкологические заболевания, заболевания щитовидной железы и печени, бесплодие, дисфункцию почек, гипертонию и другие.

Клубника стала лидером по содержанию ПФАС, но в британских супермаркетах их оказалось много в винограде (61%), вишне (56%), шпинате (42%), томатах и персиках (38%).